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جدة - نرمين السيد - وكتب بايدن عبر حسابه بموقع "تويتر" تدوينة قال فيها: "اليوم تلقيت اللقاح ضد وباء كوفيد 19"، مضيفًا: "إلى العلماء والباحثين الذين عملوا بلا كلل لكي يكون ذلك ممكنًا.. شكرًا لكم، نحن مدينون لكم بالكثير".
وتابع: "للشعب الأمريكى.. أعرف أنه ليس هناك ما يدعو للقلق.. عندما يتوفر اللقاح، أدعوكم إلى على تناوله".
وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة تسجيل 197 ألفًا و616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم رصد 1.584 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن للأمريكيين : ليس هناك ما يثير القلق.. وأدعو لتناول اللقاح حال توافره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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