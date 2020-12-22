بعد الصحة العالمية.. طمأنة أمريكية بشأن سلالة كورونا الجديدة

وووفقًا لموقع "العربية"، أضاف السلاوى أن الولايات المتحدة تجرى دراسات لاكتشاف المزيد، متوقعًا أن تؤكد النتائج استجابة اللقاحات والعلاجات المطروحة ضد كوفيد 19 إلى السلالة الجديدة، وأنه "لا دليل قاطعًا على أنّ هذا الفيروس هو فى الواقع أكثر قابلية للانتقال.
وتابع: "ما هو واضح هو أنّه ليس مسببًا أكثر للمرض"، ما يعني أنه لم يثبت أنّه يسبّب مرضًا أكثر خطورة، موضحًا أنه من المحتمل أن تكون المملكة المتحدة شهدت تطور الفيروس منذ فترة طويلة ولكنها لم تكتشف ذلك إلا مؤخرًا.
يأتى ذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد ليست خارج السيطرة، مشيرة إلى أن ظهورها يعد جزءًا طبيعيًّا من تطور الجائحة.
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