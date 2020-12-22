جدة - نرمين السيد - وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 316.844 بعد تسجيل 1584 وفاة جديدة.
وأعلنت المراكز حصيلتها حتى الرابعة من عصر أمس الأحد، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل يوم.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المراكز الأمريكية: إصابات كورونا فى البلاد تجاوزت 17 مليونا و790 ألف حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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