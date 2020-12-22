المراكز الأمريكية: إصابات كورونا فى البلاد تجاوزت 17 مليونا و790 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 316.844 بعد تسجيل 1584 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها حتى الرابعة من عصر أمس الأحد، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل يوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.