عاجل .. الكونجرس الأمريكى يوافق على منح الحصانة السيادية لـ السودان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "فرانس 24"، أجرى الكونجرس، أمس الإثنين، عملية تصويت على مشروع قانون يفيد بمنح السودان حصانة من أى ملاحقة قضائية جديدة فى الولايات المتحدة بشأن هجمات إرهابية سابقة.

وأعلن السيناتوران الديموقراطيان تشاك شومر، وبوب مينينديز فى بيان مشترك، أن القانون ينص على إعادة الحصانة السيادية للسودان فى هذا الشأن باستثناء القضايا التى ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي" والمتعلّقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وينص القانون أيضًا، على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان، بالإضافة إلى تخصيص 120 مليون دولار أخرى لسداد ديون مترتبة عليه لصندوق النقد الدولى.

يأتى ذلك بعدما رفعت الولايات المتحدة اسم السودان من من قائمتها للدول التى تدعم الإرهاب.