الكونجرس الأمريكي يوافق على قانون الحصانة السيادية للسودان

وافق الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الحصانة السيادية إلى السودان، وذلك عقب طرحه للمناقشة في جلسة اليوم.

وكان الكونجرس قد توصل إلى اتفاق نهائي أمس، يعيد الحصانة السيادية إلى السودان، والتي أسقطت عنه عقب إدراجه على قوائم الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته أسامة بن لادن، زعيم القاعدة آنذاك، وعدد من قيادات التنظيمات الإرهابية.

ومرر التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي، إلا أن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، أو ذووهم من مشروع الحصانة.

وبمجرد الموافقة النهائية من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على القانون، سيفرج السودان عن أموال التعويضات التي تعهد بها لضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة يو إس اس كول في عام 2000، والتي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريبًا.