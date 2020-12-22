الصين: نفوق أكبر باندا عملاقة أسيرة في العالم

نفقت "شينشينج"، أكبر باندا عملاقة أسيرة في العالم، وذلك في حديقة حيوان بلدية تشونجتشينج جنوب غربي الصين عن عمر ناهز 38 عاما.

وذكرت حديقة حيوان تشونجتشينج –في بيان اليوم- أن شينشينج بدأت تظهر عليها أعراض الخمول وفقدان الشهية يوم 21 أكتوبر الماضي، وتدهورت حالتها سريعا خلال الأيام القليلة التي تلت ذلك وأصيبت بضيق التنفس والسعال وانتفاخ البطن وواجهت صعوبة في التغوط، مشيرة إلى أن خبراء من عدة مؤسسات طبية، بينها المركز الصيني لحماية وبحوث الباندا العملاقة، بذلوا كافة الجهود لإنقاذها لكنها نفقت في النهاية يوم 8 ديسمبر.

وأظهرت التحاليل التشريحية والباثولوجية أن الشيخوخة وفشل العديد من الأعضاء أديا إلى اضطرابات في الهضم ونقص في بروتينات الدم في جسم الدبة، وهو ما أفضى إلى عدوى في الجهازين الهضمي والتنفسي تسببت في الوفاة.

وولدت شينشينج عام 1982 في الحياة البرية في محافظة باوشينج بمقاطعة سيتشوان، ويعادل عمر هذا النوع من الدببة أكثر من 110 أعوام من العمر البشري. ومع إحضارها إلى حديقة حيوان تشونجتشينج عندما كانت تبلغ من العمر عاما واحدا، صارت شينشينج أما رئيسية لعائلة كبيرة تضم أكثر من 150 من حيوانات الباندا العملاقة بنهاية العام الماضي. وينتشر نسلها في أنحاء الصين وفي دول ومناطق أخرى بينها الولايات المتحدة وكندا واليابان.