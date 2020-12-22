2.5 مليون دينار.. أول خسائر الكويت بعد قرار تعليق السفر بسبب كورونا

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي محمد المطيري، أن نحو 25 ألف تذكرة سيتم إلغاؤها بعد قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الكويت، موضحا أن إجمالي الخسائر التي ستطال قطاع السفر خلال هذه الفترة تصل الى نحو 2.5 مليون دينار.

وقال المطيري – في تصريح صحفي اليوم، الثلاثاء - إن آلية استرجاع التذاكر تمر بعدة مراحل وخطوات؛ حيث تستغرق مدة استرجاع التذاكر للمسافرين نحو 60 يوما، نظرا لارتباط المدفوعات المالية لشركات السياحة والسفر مع شركات الطيران.

وأكد أن قطاع السياحة والسفر، يواصل خسائره جراء حظر الطيران مع عدة دول، بالإضافة إلى تعليق المطار حاليا، وهو ما يسبب كارثة اقتصادية للمكاتب بشكل عام.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أعلن أمس، الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ وذلك اعتبارا من الساعة 11:00 من مساء أمس، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.