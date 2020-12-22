تركيا تعلنها رسميًا: نريد شراء الأسلحة من إسرائيل وإعادة العلاقات الكاملة معها

أبرزت وسائل الإعلام التركية اليوم الثلاثاء، تصريحات ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، حول شراء الأسلحة من إسرائيل وإعادة العلاقات بشكل كامل.
وقال مستشار أردوغان: "نريد شراء الأسلحة من إسرائيل وإعادة العلاقات الكاملة معها بحلول مارس القادم".
وفي سياق متصل ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن تركيا تسعى للتطبيع وإقامة علاقات كاملة مع إسرائيل لكن انقرة استقبلت ردا غير متوقع من تل أبيب.
وأكد الإعلام العبري أن تل أبيب بعثت رسالة لقبرص واليونان مفادها بأن التطبيع المحتمل مع تركيا لن يسفر عنه نتائج وتطوراته يمكن أن تضر بمصالح أثينا ونيقوسيا.
وقال الإعلام العبري إن التوازنات في المنطقة بدأت تتغير، منذ توصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
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