مرض خطير يصيب الأطفال بالولايات المتحدة بسبب كورونا.. تفاصيل

كشفت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن تشخيص أكثر من 150 طفلا بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة (MIS-C) المرتبط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة العامة بالولاية وفق ما نقلته "ذا هيل" إنه اعتبارا من الـ 14 من ديسمبر الجاري، تم تشخيص 152 طفلا بمرض متلازمة إلتهاب الأجهزة المتعددة المرتبط بكورونا، وهو ما يعد مرض التهابي نادر ومميت في بعض الأحيان، يصيب الأطفال الذين تعرضوا لفيروس كورونا.

فيما يضيف الخبراء أن ارتفاع الاصابات بين الأطفال بهذا المرض، جاء نتيجة الارتفاع المفاجئ في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الفترة الماضية.

ووفقا للخبراء فإن هذا المرض يسبب حدوث تفاعلات مشابهة لمتلازمة كاواساكي، الخاصة بالأطفال أيضا، مع الأعضاء والأنسجة مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلي والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين.

واثبتت الأبحاث أن العديد من الأطفال الذين يحملوا أجسام مضادة بفيروس كورونا، يتم تشخيصهم بهذا المرض أيضا، وتشمل أعراضه على الحمى والآم في المعدة، والقيء والإسهال والطفح الجلدي، وإحمرار الشفتين، واحتقان العين والإرهاق.

ورصدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تسبب هذه المتلازمة في وفاة 23 طفلا على الأقل، حيث أصيب بها 1288 طفل حتى الآن.

وأشار المراكز إلى أن 40% من الأطفال الذين تم تشخيصهم بالمرض من الأطفال اللاتينيين، و36% من الأطفال ذو أصول إفريقية، و15% بالأطفال البيض.