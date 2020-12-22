طوكيو تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" فى بيان اليوم أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى طوكيو إلى 52 ألفا و382 حالة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية.

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