وبلغ عدد الإصابات اليوم الثلاثاء 869 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 51 ألفا و460 إصابة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن البلاد تشهد انتشارًا في حالات الإصابة الجماعية، خصوصا فى المستشفيات المخصصة لرعاية المسنين، والمرافق الدينية، والمنشآت الإصلاحية، إذ تم الإبلاغ عن 185 إصابة على الأقل فى منشأة إصلاحية فى شرق سول.
وكانت السلطات الصحية قد أعلنت أمس الإثنين إنها تتوقع أن يتراوح عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بين ألف و1200 فى الأسبوع المقبل.
وقررت الحكومة تطبيق حظر تجمع أكثر من 5 أشخاص فى العاصمة سول وضواحيها اعتبارا من غد الأربعاء حتى يوم 3 يناير المقبل، وأيضا تعليق الأعمال فى المنشآت الرياضية الشتوية مثل منتجعات التزلج وإغلاق المواقع السياحية الرئيسية فى جميع أنحاء البلاد ابتداء من يوم 24 من نفس الشهر حتى يوم 3 يناير المقبل.
كما أعلنت البلاد عن 24 حالة وفاة جديدة كأعلى مستوى لها لليوم الثانى على التوالى ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 722، ووصلت نسبة الوفيات إلى 1.40%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لليوم الثانى على التوالى.. كوريا الجنوبية تسجل أقل من ألف إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.