بعد تعليق الرحلات الجوية.. الجوازات السعودية: يمكن تمديد التأشيرات قبل انتهاء سريانها بـ 7 أيام

كشفت الجوازات السعودية عن ‏‎إ‎‎‎‎مكانية التمديد لمن أوشكت تأشيرتهم على الانتهاء عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال).

وذكرت الجوازات السعودية عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر أنه يمكن التمديد قبل انتهاء صلاحية سريان التأشيرة بـ 7 أيام، حيث يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء.

وكانت الجوازات السعودية قد أعلنت عن الاستثناءات التي نص عليها القرار السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية للمسافرين إلى المملكة حيث بينت إن المستثنين من القرار هو حركة البضائع والسلع وسلاسل الإمداد.

وقالت الجوازات السعودية عبر صفحتها على توتير: ‏‎‎‎‎‎"مرحبا، تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع، ويستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية. دمت بخير".