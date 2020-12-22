بعد قرار تعليق رحلات الطيران التجاري.. سفارة الكويت توجه نداء عاجلا لرعاياها في قطر

وجهت السفارة الكويتية لدي قطر نداء عاجلا لجميع مواطنيها على الأراضي القطرية بضرورة التواصل معها في حال أرادوا طلب المساعدة لأمر طارئ.

وأوضحت السفارة الكويتية لدي قطر في بيان لها أن نداءها لرعاياها علي الاراضي القطرية جاء نظرا لقرار تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية يوم الجمعة في الاول من يناير المقبل.

وشددت السفارة الكويتية في بيانها علي ضرورة التواصل معها على الارقام التالية: 0097433341200 و 0097444832112 و 0097444832111.

وناشدت السفارة بالمواطنين الكويتيين ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها السلطات القطرية والخاصة بمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد).

ويشار الي ان العديد من دول الخليج قد أعلنت إغلاق مطاراتها وجميع منافذها البرية والبحرية بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.