خلال يوم.. ألمانيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة و731 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد 19528 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى مليون و530180.

وأضاف المعهد أنه تم رصد 731 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27006 حالات.

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة الألمانية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تؤثر على اللقاحات المضادة.

وقال وزير الصحة الألماني إن لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر فعالة جدًا لمكافحة السلالة الجديدة.

وحظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.

وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى. لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.