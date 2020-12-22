رئيس مجلس الوزراء الكويتي يؤدي اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة

شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي الخاصة، أداء رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد العلي، اليمين الدستورية في بداية الجلسة التي تعقد اليوم وذلك لمباشرة أعماله عضوا في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.

ويشار الي المادة "91" تنص علي أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

جدير بالذكر أن الثلاثاء الماضي شهد أداء باقي أعضاء مجلس الأمة الكويتي (رئيس وأعضاء مجلس الوزراء والنواب) اليمين الدستورية في الجلسة الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة سالفة الذكر.

جدير بالذكر ان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت كان قد أصدر في الرابع عشر من ديسمبر الجاري مرسوما بتشكيل وزراء الحكومة الجديدة وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمامه في اليوم ذاته بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة وسبقها إقامة انتخابات أعضاء مجلس الأمة (النواب) للفصل التشريعي السادس عشر في الخامس من ديسمبر الجاري.