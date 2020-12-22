تحديث ببجي pubg mobile المرتقب لفصل الشتاء وكيفية حماية حسابك

يترقب عشاق ولاعبي ببجي موبايل انطلاق التحديث الجديد الخاص بموسم الشتاء أرانغل، والذي يأتي بعد أيام من تحديث الموسم السادس عشر، في الوقت الذي تم تسريب فيه بعض المهام والميزات الجديدة التي قد يشملها هذا التحديث، والتي من أبرزها وضع برنامج مطور حديث لمحاربة ظاهرة الهاكرز، والقضاء على حالات الغش والتحايل التي ينتهجها بعض اللاعبين، لاسيما بعد حالة الغضب التي طالب الكثيرين بسبب تلك الظاهرة، والمطالبات المستمرة بإيجاد حل نهائي لها.

تحديث ببجي فصل الشتاء

وكالعادة ينطلق موسم الشتاء أرانغل في نهاية شهر ديسمبر الجاري وبداية شهر يناير المقبل من كل عام جديد، حيث الأجواء الشتوية الممطرة وأجواء الثلوج، ليطغى اللون الأبيض على الملابس وأشكال السكنات، وتُجرى الفعاليات المهرجانات والألعاب الجليدية، بجانب احتمالية عودة الـ AKM الثلجي وفعاليات أخرى، وإضافة ترسانة من المعدات العسكرية والمركبات والأسلحة المتنوعة التي تناسب طبيعة تلك المرحلة.

صناديق الهدايا وشجرة عيد الميلاد

كما تكثير العثور على صناديق الهدايا واللوتات بمناسبة أعياد الكريسماس في شجرة عيد الميلاد، بجانب الهدايا الأخرى التي يمكن اللاعب من الحصول عليها لمساعدتها في تخطي المراحل اللاحقة والميداليات، إلا أنه لم يتحدد بعد مدى إمكانية تغيير الخريطة القديمة واستبدالها بجديدة، أو إبقائهما سويًا، أم البقاء على الخريطة الحالية دون تغيير، إلا أنه من المرجح أن يتم تفعيل خيار الاستشفاء أثناء السير بالمركبات دون توقفها كما كان في السابق.

كيفية الحماية من الهاكر

ومن ناحية أخرى، وكما أشارنا من قبل أن لعبة ببجي pubg mobile بصدد إضافة العديد من الأساليب الجديدة للقضاء على الهاكرز والغشاشين، خاصةً بعد سرقة العديد من الحسابات، على أن يتم الحظر النهائي لتلك الحالات، ويمكن الآن من محاولة حماية حسابك من القرصنة والحماية من الحظر ببعض الخطوات الأساسية، ومنها: