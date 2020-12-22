المكسيك تسجل 5.370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 396 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 118 ألفا و598 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.