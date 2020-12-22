جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 آلاف و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع اجمالى عدد المصابين به على مستوى البلاد إلى 979 ألفا و506 حالات.





وقال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف، فى منشور له على مواقع التواصل الاجتماعى نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية على موقعها الإلكترونى، إن هناك 415 طفلا و368 عاملا فى القطاع الطبى من بين المصابين الجدد، مشيرا إلى تسجيل 232 حالة وفاة و14 ألفا و20 حالة شفاء من الوباء. وأوضح ستيبانوف أن ألفا و318 مريضا بفيروس كورونا داخل المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وأن العاصمة "كييف" كان لها النصيب الأكبر فى عدد الحالات الجديدة التى سجلتها البلاد بنحو 1159 حالة إصابة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا بأوكرانيا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.