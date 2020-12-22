جدة - نرمين السيد - وقال رئيس وزراء ماليزيا محيى الدين ياسين، "نحن فى المرحلة النهائية للتوصل إلى اتفاقات بشأن الحصول على لقاحات شركتين صينيتين، وكذلك لقاح مركز جاماليا الروسى - سبوتنيك V". وشدد على أن حكومة بلاده تضمن أمان وفعاليات هذه اللقاحات، وقال إنه سيكون من أول الذين سيتم تطعيمهم فى البلاد. وكان رئيس الحكومة الماليزية أعلن فى وقت سابق عن تخصيص 700 مليون دولار فى نهاية نوفمبر الماضى لشراء اللقاحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشمل 6.4 مليون جرعة.. ماليزيا توقع اتفاقية للحصول على لقاح روسى ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.