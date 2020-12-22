«المركزى الصينى» يتعهد بخلق بيئة نقدية ومالية سليمة خلال 2021

جدة - نرمين السيد - وذكر البنك فى بيان اليوم الثلاثاء، أن عام 2021 سيكون عاما مهما خصوصا بالنسبة إلى الصين لتعزيز التحديث، داعيا إلى بذل الجهود لخلق بيئة نقدية ومالية سليمة لتسريع عملية إنشاء نموذج تنموى جديد.

وأضاف البنك أن الصين ستعمق الإصلاح الموجه نحو السوق لأسعار الفائدة وأسعار الصرف، والحفاظ على استقرار سعر العملة الصينية عند مستوى معقول ومتوازن بشكل عام.

وتابع البنك أنها سيقدم الدعم المالى للشركات الخاصة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب توجيه الهيئات المالية لزيادة العرض الإئتمانى إلى مجالات مثل الابتكار التكنولوجى والتنمية الخضراء والتصنيع، مع بذل المزيد من الجهود للوقاية من وإزالة المخاطر المالية وتعزيز مكافحة الاحتكار ومنع توسع الرأسمال بشكل غير منظم.

وأشار البنك المركزى الصينى إلى أنه سيدعم المقرضين متوسطى الحجم والصغار لتجديد رؤوس أموالهم من خلال أساليب متعددة، وتحسين النظام القانونى فى سوق السندات ودفع عملية تدويل اليوان بطريقة حكيمة.