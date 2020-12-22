مصرع 5 أشخاص وإصابة وإصابة اثنين آخرين فى انفجار لغم بالعاصمة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة الأفغانية فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن الحادث وقع صباح اليوم فى منطقة دوغاباد بكابول عندما انفجر لغم كان مثبتا فى سيارة تقل أطباء يعملون فى سجن "بول شرخى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الضحايا، ولم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الانفجار.

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