كازاخستان تسجل 739 حالة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 87 إصابة عن اليوم السابق، مما رفع إجمالى الإصابات فى البلاد حتى الآن إلى 147 ألفا و975 حالة.





وقالت وزارة الصحة فى بيان نقلته وكالة أنباء كازين فورم الكازاخية على موقعها الالكترونى، إن العاصمة نور سلطان سجلت مجددا أكبر عدد من المصابين الجدد بنحو تجاوز المائة حالة، تلتها مدينة ألماته، التى سجلت 80 إصابة. وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت فى الوقت ذاته 821 حالة شفاء تام من فيروس كورونا، مما رفع إجمالى المتعافين منه على مستوى الجمهورية إلى 132 ألفا و427 حالة شفاء.

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