جدة - نرمين السيد - كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتى محمد المطيرى، إن نحو 25 ألف تذكرة سيتم إلغاؤها بعد قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الكويت، موضحا أن إجمالى الخسائر التى ستطال قطاع السفر خلال هذه الفترة تصل الى نحو 2.5 مليون دينار.





وأضاف المطيرى فى تصريح اليوم الثلاثاء إن آلية استرجاع التذاكر تمر بعدة مراحل وخطوات، إذ تستغرق مدة استرجاع التذاكر للمسافرين نحو 60 يوما، نظرا لارتباط المدفوعات المالية لشركات السياحة والسفر مع شركات الطيران. وأكد المطيرى أن قطاع السياحة والسفر، يواصل خسائره جراء حظر الطيران مع عدة دول، بالإضافة إلى تعليق المطار حاليا، وهو ما يسبب كارثة اقتصادية للمكاتب بشكل عام. وكان رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن أمس الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجارى من وإلى مطار الكويت الدولى وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وذلك اعتبارا من الساعة 11:00 من مساء أمس، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت: 2.5 مليون دينار خسائر إلغاء 25 ألف تذكرة طيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.