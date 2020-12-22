بعد بدء التطعيم ضد كورونا.. الصحة السعودية توجه نداءً عاجلا للمواطنين والمقيمين

أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن جميع من تلقوا اللقاح الخاص بكورونا يتمتعون بصحة جيدة وعافية، نافيا ظهور أي أعراض غير متوقعة عليهم.



ووجه العبد العالي، في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة "سبق" السعودية، دعوة عاجلة للجميع "مواطنين ومقيمين" بسرعة ‏التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وناشد الجميع التواصل مع الوزارة للحصول على أي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي كورونا الروسي والصيني، في 2021، إضافة إلى لقاحات كورونا الأخرى، كلقاح فايزر وبيونتيك.

وذكر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري، أمس الاثنين، في لقاء مع "بلومبِرج"، أن "المملكة تجري محادثات مع روسيا والصين للحصول على لقاحات لفيروس كوفيد-19، بعد أن تبنت المملكة برنامجا لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك".

وأضاف عسيري أن "المحادثات مستمرة ويجري تبادل البيانات، لكن المملكة لم تتوصل بعد إلى قرار، ولا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى المملكة ربما حتى الربع الأول من عام 2021".

وأوضح عسيري "أن المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات "فايزر"، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علما بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجانا بمن فيهم الوافدون".