رقم قياسي جديد.. إسرائيل تسجل 3594 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل رقم قياسي جديد، لإصابات بفيروس كورونا، وهو الأعلى منذ شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
ونقل موقع "والاه" العبري، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل 3,594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد الى 380,095 منذ تفشي الوباء.
وبحسب الموقع، قالت الوزارة في بيانها اليومي، إن من بين الإصابات، 27,628 إصابة نشطة، وهناك 857 حالة بالمشافي، منهم 472 مريضا بحالة الخطر، و119 مريضا آخرين على أجهزة التنفس.
ونقل الموقع العبري، عن منسق ملف كورونا بالحكومة الإسرائيلية، قوله: "نحن أمام موجة ثالثة من تفشي الفيروس، وندرس فرض الإغلاق الشامل".
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