بداية من الخميس.. القنصلية السعودية بلوس أنجلوس تغلق أبوابها

أصدرت القنصلية السعودية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية قرارا بإغلاق أبوابها أمام الزائرين اعتبارًا من يوم الخميس 24 / 12 / 2020، إلى يوم الجمعة الموافق 1 / 1 / 2021.

ووفق ما ذكرت صحيفة تواصل السعودية فقد أعلنت القنصلية السعودية على أن الإثنين 04 / 01 / 2021 هو بداية استئناف العمل في القنصلية.

وأشارت القنصلية عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أنه يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين 3108956642 في الحالات الطارئة خلال فترة الإغلاق.

وكانت السفارة السعودية في واشنطن، في وقت سابق، قد أغلقت أبوابها في الإجازات الرسمية بالولايات المتحدة، بمناسبة عيد الشكر خلال يومي 26 و27 نوفمبر الماضي.