بعد التطبيع مع 4 دول عربية.. إسرائيل تعلن اتفاقيات جديدة مع هذه البلاد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل نجحت في إقناع 4 دول عربية في عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل خلال أربعة أشهر.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه مستشار وصهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب جاريد كوشنر في تل أبيب، مؤكدا أن هناك المزيد من الدول سوف تنظم لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "أشكر الرئيس ترامب على دعمه القوي لإسرائيل ونحن مدينون له".

وفي سياق متصل صرح مسؤول كبير في إدارة الرئيس ترامب بأن هناك العديد من الدول التي تتواصل معها الولايات المتحدة لمحاولة تعزيز التطبيع بينها وبين إسرائيل.

وقال لقناة "كان" العبرية إن هناك فرصة أخرى قبل نهاية ولاية ترامب لمزيد من علاقات التطبيع.

وأضاف أن "إعلان المغرب زاد الاهتمام من جانب عدة دول".

وقبل الزيارة إلى المغرب، قال المسؤول الأمريكي الكبير إن المغرب ربما ينضم أيضًا إلى صندوق الاستثمار الذي أنشأته الولايات المتحدة مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في مشاريع في الشرق الأوسط. "يجري حاليا فحص عشرات المشاريع المقدمة - ولكن لن يتم الانتهاء منها كلها".

وأضاف المصدر أن إدارة بايدن لها أيضًا مصلحة في تعزيز التطبيع في المنطقة، وبالتأكيد في مجال التعاون التجاري. وقال "أعتقد أنها ستستمر في عهد بايدن أيضًا، إنها رسالة تأتي إلينا من الديمقراطيين أيضًا".