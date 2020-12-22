أمريكا تسجيل أكثر من 190 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 190 ألفا و519 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 18 مليونا و35 ألفا و209 حالات.





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