خلال 24 ساعة.. 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الهند

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 10 ملايين و75 ألفًا و116 حالة، عقب تسجيل 19 ألفًا و556 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأفاد الوزارة، حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 146 ألفًا و111 حالة، عقب تسجيل 301 حالة وفاة جديدة. يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

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