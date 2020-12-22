على متنها كوشنر.. انطلاق أول رحلة جوية من إسرائيل إلى المغرب

جدة - نرمين السيد - انطلقت أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، اليوم الثلاثاء، من مطار تل أبيب إلى الرباط، وعلى متنها وفد أميركى، برئاسة مستشار ترامب، جاريد كوشنر، ووفد إسرائيلى.





وعلق كوشنر، قبيل إقلاع الطائرة، على ذلك الحدث الاستثنائى، بأن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركى دونالد ترامب، عمل على إنشاء سياسة مختلفة فى الشرق الأوسط. ومن المرتقب أن يلى استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على اتفاقيات عدة، بحسب برنامج الزيارة فى الرباط. وبحسب الديوان الملكى المغربى فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات فى المجالين الاقتصادى والتكنولوجى.

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