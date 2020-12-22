مالى: فرض حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم حكومة مالى هارونا توريه، إن بلاده فرضت حالة الطوارئ الصحية مجددا منذ بداية الأسبوع الجارى وحتى العاشر من يناير المقبل نظرا لتجاوز معدل الإصابة اليومى بفيروس كورونا حاجز الـ150 حالة يوميا منذ بداية شهر ديسمبر الجارى.





وأوضح المتحدث باسم حكومة مالى، عقب اجتماع غير عادى للحكومة بسبب التدابير الصحية الجديدة، أن جميع المنشآت العامة والخاصة ومن بينها المؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهى والنوادى الليلية ستظل مغلقة حتى العاشر من شهر يناير 2021. وأفاد بأن قرار الحكومة يشمل إغلاق الأسواق التى تقام فى الشوارع وتعليق المهرجانات والعروض الثقافية، وحظر أى تجمعات تزيد على 50 شخصا بما فى ذلك مراسم الزواج والجنازات حتى العاشر من يناير المقبل، كما قررت السلطات المالية تعزيز إجراءات الرقابة على المنافذ البرية والجوية أيضا. يشار إلى أنه منذ بداية الوباء سجلت مالى 6049 حالة رسميا و211 حالة وفاة لعدد سكان يبلغ حوالى 20 مليون نسمة.

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