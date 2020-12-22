السودان ينشر قواته على حدود إثيوبيا

في ظل التوترات الحدودية الناتجة عن تفجر القتال في إقليم تيجراي، كشفت صحيفة "سودان تريبيون" عن أن السودان نشر قواته على طول الحدود مع إثيوبيا، وذلك في الوقت الذي يلتقى فيه عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، نظيره الإثيوبي أبي أحمد.



وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الانتقالي السوداني عقد، أمس الأول الأحد، اجتماعا أطلع خلاله القائد العام للجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على طبيعة الأوضاع في المنطقة الحدودية المشتركة.



وأشار بيان للمتحدثة باسم المجلس مريم المهدي إلى أن السودان نشر قوات على طول الحدود الإثيوبية السودانية، حيث وقع اشتباك مع قوات الميليشيات الإثيوبية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ونقلت "سودان تريبيون" عن مريم مهدي قولها: "أشاد المجلس بالقوات المسلحة ونشر القوات لحماية السودان وسلامة أراضيه ومواطنيه والحفاظ على سيادة الوطن".

وفي الوقت ذاته، أكد موقع "دويتشه فيله" باللغة الأمهرية أن حمدوك وأبي أحمد سيلتقيان اليوم لمناقشة النزاعات الحدودية.



والتقى الزعيم السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في جيبوتي أمس الأول، الأحد، على هامش القمة الاستثنائية الثامنة والثلاثين للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.



وفي الوقت ذاته، ذكرت قناة "العربية" أن القوات السودانية دخلت، أمس الاثنين، آخر نقطة على الحدود مع إثيوبيا وهي منطقة خورشيد معلنة أنها أرسلت تعزيــزات كبيــرة إلى هناك، مــن أجـل اسـتعادة ما وصفتها بالأراضي المغتصبة، أكد رئيس الأركان السوداني أن تلك التعزيزات العسكرية انطلقت لسد الثغرات على الحدود المشتركة.