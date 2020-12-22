اول رد فعل من الداخلية اللبنانية علي اغتيال المصور جوزيف بجاني

التقي وزير الداخلية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بمكتبه صباح اليوم رئيس بلدية الكحالة جان بجاني للوقوف علي اخر تطورات حادث اغتيال المصور جوزيف بجاني التي وقعت بالأمس أمام منزله .

وتناول اللقاء الذي جمع فهمي برئيس بلدية الكحالة الاطلاع علي الاتصالات التي اجراها منذ اللحظة الأولى لحادث الاغتيال مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أكد العمل على الاسراع في التحقيقات في الجريمة التي اودت بحياته " وفق ماذكر موقع ام تي في" .

وأكد وزير الداخلية اللبناني علي متابعته الحثيثة للقضية حتى كشف المجرمين" ، حيث وجه تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ولكل أهالي بلدة الكحالة.

وكان مقتل المصور اللبناني، جوزيف بجاني، أمس الاثنين تسببت في حالة من الجدل والردود الغاضبة علي مواقع التواصل الاجتماعي التى شهدت انتفاضة عارمة للرد علي مقتله.

بجاني ذاك المصور الذي كان يعمل لدي القوات المسلحة اللبنانية رصدت احدي كاميرات الفيديو المثبته أمام منزله في بلدة الكحالة جريمة مقتله بل وثقتها لتكون الشاهد علي عملية اغتيال عين الحقيقة.

الكاميرا التي وثقت عملية الاغتيال المغادرة بينت ان عدد من المسلحين المجهولين غير معروف الهوية اقدموا علي تنفيذ جريمتهم حيث أطلقوا النيران عليه من مسدس مزود بكاتم للصوت حتي تنفذ الجريمة دون أن يشعر احد ولكن أبت كاميرا الفيديو الا ان توثق تلك الجريمة النكراء.

وأفادت التقارير الصحفية بأن المصور المغدور به كان يقوم في الفترة الأخيرة ، بتصوير مرفأ بيروت الذي شهد انفجار ضخما في الرابع من أغسطس الماضي والذي راح علي اثرة عدد من الضحايا والذين تجاوزوا حاجز المائة ناهيك عن حجم الأضرار والخراب والدمار الذي لحق بالدولة اللبنانية التي تعيش ظروف اقتصادية شديد السواد.

حادث اغتيال المصور جوزيف بيجاني جاء بعد أسابيع قليلة من اغتيال العقيد بو رجيله الذي استدعي للتحقيق في انفجار المرفأ وكذا بعد أسبوع من اختفاء الصحفي ربيع طليس الذي كان يحقق في موضوع نيترات الأمونيوم التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت.