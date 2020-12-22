بسبب قضية نافالني.. الخارجية الروسية تستدعي سفراء فرنسا والسويد وألمانيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، سفيري فرنسا والسويد ونائب السفير الألماني، على خلفية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا تتعلق بقضية نافالني.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية الروسية استدعت سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا يوم الثلاثاء بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو بسبب تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس كبار مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين بسبب تسميم نافالني.

وانتقد الكرملين ما قاله المعارض الروسي أليكسي نافالني، الاثنين، من أنه خدع عميلا سريا روسيا لكشف عن تفاصيل مؤامرة فاشلة لقتله، وفقا لما قيل إنه تم وضع السم في ملابسه الداخلية.

ونُقل نافالني، أحد أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جوًا إلى ألمانيا للعلاج في أغسطس الماضي بعد انهياره على متن طائرة في روسيا.

وقالت ألمانيا إنه قد أصيب بتسمم بغاز أعصاب من طراز نوفيتشوك على الطراز السوفيتي في محاولة لقتله، وهو تأكيد تقبله العديد من الدول الغربية.

وفي وقت سابق، علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على حادثة تسميم المعارض الروسي، ألكسي نافالني، مؤكدا أن "المريض يتمتع بدعم من الخدمات الخاصة الأجنبية بقوة".

وشدد بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير اليوم الخميس، على أن السلطات الروسية كانت منفتحة مع الغرب بشأن هذه القضية لكنهم أرادو اتهام موسكو بالتسميم وهذا الأمر غير مقبول بتاتا.