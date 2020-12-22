نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الأمريكي بإسرائيل: ما يجري حاليا هو تغيير سياسي كبير في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الأمريكي في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن ما يجري حاليا هو تغيير سياسي كبير في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب تحركت من أجل جلب السلام والازدهار لمنطقة الشرق الأوسط بما في ذلك للفلسطينيين.

وقال بومبيو في كلمة له عبر الفيديو في حوار المنامة بمملكة البحرين: "قمت بزيارة إلى إسرائيل وكان لي لقاءات ثنائية مع نظيري الإسرائيلي ناقشنا خلالها اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية.. كان هناك اتفاقيات قديمة في العام 1973... يرى الناس هذا الأمر على أنها إنجازات رائعة".

وأضاف: "تحركاتنا جاءت لأننا كنا متأكدين بأن هذا الأمر سيجلب السلام والازدهار والمستقبل الأفضل لكل شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك للفلسطينيين".

وتابع: "يجب أن نطبق السياسات التي ترتكز على الواقع وليس على الافتراضات".

وأوضح بومبيو، أن "حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية هي أدوات إيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى تهديدات من الميليشيات العراقية".