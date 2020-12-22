تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفتح اليوم في الدوري السعودي وموقف السومة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفتح اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة وموقف السومة من المشاركة، تتجه أنظار مشجعي النادي الأهلي ونادي الفتح مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب الجوهرة المشعة، حيث يتلاقى الفريقين ضمن منافسات الأسبوع التاسع من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة بعد النتائج المفاجئة التي حققها كل منهما الخميس الماضي في دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ودع الأهلي البطولة بعد هزيمته من العين بهدفين نظيفين بينما صعد الفتح إلى الدور التالي على حساب الزعيم بنفس النتيجة.

مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي اليوم

يسعى الأهلي من خلال مباراة اليوم إلى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى، وذلك بعد الخسارة التي تلقاها الخميس الماضي في الكأس أمام العين، وترغب جماهير الأهلي في مواصلة المنافسة على الدوري مع المتصدر الهلال، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 16 نقطة خلف الهلال الذي يحتل صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد فوزه أمس على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف، لذلك يسعى الأهلي بكل قوة إلى نسيان مباراة الكأس والتركيز على المنافسة في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

على الجانب الآخر تسيطر نشوة الانتصار على لاعبي الفتح، وذلك بعد صعود الفريق إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال، ويسعى الفريق إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة ومواصلة الانتصارات لتعديل وضعه في جدول الدوري، حيث يحتل الفتح المركز الثاني عشر في الترتيب برصيد 10 نقاط بعد خسارته المباريات الثلاث السابقة له في منافسات الدوري.

التشكيل المتوقع لفريقي الأهلي والفتح

يستمر غياب اللاعب عمر السومة عن مباراة الفتح اليوم، وذلك بسبب خضوعه للعزل بسبب إصابته بالوباء، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي السعودي فلادان ميلويفيتش مباراة الفتح باللاعب محمد العويس في مركز حراسة المرمي، ومع الاعتماد على الرباعي لوكاس ليما، عبد الباسط هندي، محمد الخبراني، عبد الله حسون في خط الدفاع، وفي خط الوسط سوف يمثل الأهلي اللاعب فيجسا، إدريس فتوحي، ماركو مارين، ألكسندرو ماتريتا بالاضافة إلى صامويل أوسو، وسوف يعتمد المدير الفني على اللاعب عثمان الحاج في قيادة خط الهجوم.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 9 7 1 1 21 4:16 12 22 2 الأهلي 8 5 1 2 22 13:15 2 16 3 الشباب 9 4 3 2 21 14:14 0 15 4 التعاون 9 3 5 1 21 5:10 5 14 5 الاتحاد 9 3 5 1 21 8:11 3 14 6 الفيصلي 8 3 4 1 22 7:10 3 13 7 القادسية 9 4 1 4 21 13:11 -2 13 8 الباطن 9 3 2 4 21 13:14 1 11 9 أبها 8 3 2 3 22 11:10 -1 11 10 الرائد 9 3 2 4 21 13:11 -2 11 11 الإتفاق 8 3 2 3 22 16:13 -3 11 12 الفتح 8 3 1 4 22 16:15 -1 10 13 الوحدة 8 3 0 5 22 13:11 -2 9 14 العين 8 2 1 5 22 14:11 -3 7 15 النصر 9 2 1 6 21 14:10 -4 7 16 ضمك 8 1 1 6 22 18:10 -8 4

أما بالنسبة لنادي الفتح فمن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للفريق يانيك فيريرا المباراة باللاعب في ماكسيم كوفال في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع سوف يتم الاعتماد على نوافل بوشيل، عمار الدحيم، حسن الحبيب، توفيق بوحيمد، مع الاعتماد على محمد الفهيد، الصربي ساسا، مروان سعداني، محمد السعيد، مراد باتنا في خط وسط الفريق، بينما يلعب الفتح بمهاجم وحيد هو اللاعب الجزائري سفيان بن دبكة.