جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة المرصد الليبية، عن أنطونيو غوتيريش الأمين العام، قراره بتعيين المساعدة الجديدة له. يأتى القرار الأممى بعد فترة من تعيين البلغارى نيكولاى ميلادينوف مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تعيين الكندية جورجيت غانيون منسقة إنسانية جديدة لليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.