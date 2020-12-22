موسكو تنفى مشاركة عسكريين روس فى القتال بإفريقيا الوسطى

وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن لروسيا ممثلية صغيرة لوزارة الدفاع الروسية بإفريقيا الوسطى، تضم 4 أو 5 أشخاص وهم لا يشاركون فى الأعمال القتالية، هذا المكتب هو عبارة عن تواجد سياسى".
وشدد بوجدانوف على أن موسكو ملتزمة بكل ما هو مفروض تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى، ويتم ارسال المعلومات إلى الأمم المتحدة، حول كل هذه الأمور"، مشيرا إلى أن "العسكريين الروس الموجودين الآن فى جمهورية إفريقيا الوسطى، هم مدرِبون وليسوا جيشًا أو قوات خاصة".
وأضاف أن مجموعة من العسكريين الروس، تخدم فى إطار بعثة الأمم المتحدة الدولية فى جمهورية إفريقيا الوسطى، والحديث يدور عن "13-14 ضابطا من روسيا.
وأشار نائب الوزير إلى أن روسيا تأمل فى أن تلعب بعثة حفظ السلام الأممية هذه، التى تم تنسيق نشاطها فى مجلس الأمن الدولى، دورا حاسما فى ضمان ظروف آمنة طبيعية لإجراء الانتخابات فى تلك الدولة.
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