مقتل قائد شرطة فى اشتباكات مع طالبان شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأضافت المصادر حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن طالبان هاجمت قوات الأمن فى شاردارا، وقتلت 3 من أفرادها، إلى جانب قائد شرطة المنطقة أحمد عمر صالح، ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الهجوم.

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