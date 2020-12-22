روسيا تسجل 28 ألفا و776 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن حوالى 20% من المرضى الجدد ليس لديهم أعراض، مشيرا إلى أن 561 شخصا توفوا أمس جراء الإصابة بالفيروس، وأن إجمالى الوفيات فى البلاد بلغ 51 ألفا و912 حالة.

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