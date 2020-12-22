استهداف منزلى ناشطين فى العراق بعبوتين ناسفتين

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر الأمنى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عبوة انفجرت مستهدفة منزل ناشط مدنى ضمن منطقة الشرقية فى الناصرية دون تسجيل إصابات". وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "منزل ناشط آخر يقع ضمن قضاء الدواية، تعرض كذلك إلى استهدف بعبوة ناسفة، ما أسفر عن تسجيل أضرار مادية فقط".

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