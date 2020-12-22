تعيين تور وينسلاند منسقا خاصا للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم تعيين تور وينسلاند من النرويج كمنسق خاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وممثلا شخصيا له لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.





ويخلف وينسلاند، بذلك نيكولاى ملادينوف من بلغاريا، الذى أعرب الأمين العام عن امتنانه لمساهماته المهمة وقيادته لمكتب المنسق الخاص للأمين العام لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، فإن وينسلاند الذى يتمتع بمسيرة دبلوماسية والتحق بوزارة الشؤون الخارجية النرويجية فى 1983، يشغل حاليا منصب الممثل الخاص للنرويج لعملية السلام فى الشرق الأوسط، وهو ما يتضمن المسؤولية عن رئاسة النرويج للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الفلسطينيين. وله خبرة مكثفة فى شؤون الشرق الأوسط تعود إلى عام 1994 عندما كان مستشارا لمكتب الشرق الأوسط فى وزارة الشؤون الخارجية النرويجية أثناء العملية التى أدت اتفاق أوسلو2.

كما خدم وينسلاند كممثل للنرويج لدى السلطة الفلسطينية فى الفترة من 2007 إلى 2011 وكسفير للنرويج لدى مصر وليبيا فى الفترة من 2012 إلى 2015. كذلك شغل مستشار تنسيق المساعدات لدى مكتب ممثل الرباعية من 2007 إلى 2008 وانخرط سابقا فى العمل المعنى بتأسيس اتفاقات عابرة للحدود حول المياه لنهرى الفرات وحوض نهر الأردن، كما شغل منصب الأمين العام للأكاديمية الدولية للمياه.

وسبق لوينسلاند العمل ضمن البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة فى جنيف والسفارة النرويجية فى دبلن.

ويحمل وينسلاند درجة ماجستير اللاهوت من المدرسة النرويجية للاهوت والأديان والمجتمع فى أوسلو، ودرجات فى الفلسفة وعلم الاجتماع من جامعة أوسلو.