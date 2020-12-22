الأردن يعلق رحلاته من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت

علقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها إلى بريطانيا والسعودية والكويت؛ كإجراء احترازي بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في دول عدة.
وأشارت الملكية الأردنية - في بيان نقلته وكالة أنباء الأردن /بترا/ اليوم الثلاثاء - إلى أنه تم تعليق الرحلات مع بريطانيا حتى يوم السبت 3 يناير القادم.
وأضافت أنه تم تعليق الرحلات مع السعودية، وفقا لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية اعتبارا من يوم أمس، ولمدة أسبوع، بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، ومؤقتا ولمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.
وأوضحت أنه تم تعليق الرحلات مع الكويت بعد إغلاقها لمنافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية حتى الأول من يناير القادم.
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