الكويت : 3 شركات لنقل العالقين في الخارج بعد وقف رحلات الطيران

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن تكليف السلطات الكويتية لـ 3 شركات طيران هي الإماراتية، والاتحاد، والقطرية بتسيير رحلات جوية لعودة الكويتيين العالقين في الخارج الراغبين بالعودة الي البلاد وذلك علي مدار اليوم فقط.

يأتي ذلك بعد دخول قرار مجلس الوزراء الكويتي بتعليق الرحلات التجارية حيز التنفيذ نظرا لانتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد .

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن عدد الرحلات المجدولة لعودة المواطنين اليوم، تبلغ 4 رحلات فقط، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة.

وكان ‏النائب مهند الساير عضو مجلس الأمة الكويتي قد كشف في وقت سابق عن اتخاذ وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، قرارا جديدا بشأن العالقين الكويتيين في مختلف دول العالم.

وأوضح النائب الكويتي عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أنه تم التواصل مع وزير الصحة بشأن العالقين في دول العالم المختلفة «ترانزيت»،وأكد الوزير على فتح المجال الجوي لهم اليوم لدخول الكويت.

ويشار الي ان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد اعلن الأمس الاثنين تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

وأوضح المزرم - أنه تقرر بدء تطبيق قرار الغلق اعتبارا من الساعة 11:00 مساء أمس الاثنين، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021