ألمانيا تمدّد إغلاق الحدود مع بريطانيا وجنوب إفريقيا حتى 6 يناير المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق الحدود مع بريطانيا وجنوب إفريقيا حتى 6 يناير المقبل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وارتفعت قائمة الدول التي تحظر وصول الوافدين إلى المملكة المتحدة بسبب مخاوف من انتشار نوع جديد من فيروس كورونا.

وقد تم تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة في أكثر من 30 دولة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم بما في ذلك الهند وهونج كونج.

وفي مساء أمس الأحد، أغلقت فرنسا حدودها مع المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة، مما يعني أنه لن تتمكن أي شاحنات أو عبّارات من الإبحار من ميناء دوفر.

وقالت الحكومة الفرنسية اليوم الأثنين إنها ستضع بروتوكولًا "لضمان استئناف الحركة من المملكة المتحدة"، على الرغم من عدم توقع اتخاذ أي قرار قبل يوم الثلاثاء.

ومن الدول الأخرى التي ستفرض حظرًا على الوافدين من المملكة المتحدة بلجيكا وكندا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ورومانيا وروسيا وسويسرا.