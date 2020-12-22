أخبار اليمن : أجواء باردة مرتقبة في 6 محافظات

أجواء باردة مرتقبة في 6 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً على عدد من المحافظات، وارتفاع الموج واضطراب البحر في أجزاء من السواحل الغربية ومدخل باب المندب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية إن الأجواء ستكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من الضالع .

وستكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وكذلك على أجزاء من المناطق الصحراوية.

كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية، واشتداد الرياح على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

وأشار إلى أن الرياح ستصل إلى أكثر من 24 عقدة وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج .

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.

وحث المزارعين رعاة المواشي والنحالين على حماية محاصيلهم الزراعية ومناحلهم ومواشيهم والحفاظ عليها من آثار البرد.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المركز أن أمطاراً متفاوتة الشدة كانت بعضها غزيرة هطلت خارج نطاق محطات الرصد الجوي تدفقت على إثرها السيول في الشعاب والوديان.

وأوضح أن كمية الأمطار المسجلة، جاءت على النحو الآتي:

الكود 2.8 ملم، المحويت 2.0 ملم، السدة 1.6 ملم، حجة 0.8 ملم، المعافر 0.8 ملم، ريمة 0.8 ملم، عدن 0.5 ملم، إب 0.4 ملم.

