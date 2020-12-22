بلغاريا تسجل 1.277 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة البلغارية فى بيان وفقا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن منحى الحالات النشطة بالفيروس فى البلاد مستمر فى الانخفاض إذ بلغ أمس 83 ألفا و41 حالة فقط، فيما تناقص عدد مرضى كورونا فى المستشفيات وتوقف عند 6 آلاف و287 مريضا، منهم 523 فى وحدات العناية المركزة.

وأشارت إلى أن ألفين و908 أشخاص تماثلوا للشفاء التام من تداعيات الفيروس فى أخر 24 ساعة، بينما توفى 156 شخصا من جراء الاصابة به.