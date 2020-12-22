السعودية تبحث مضاعفة جهود تحصين أفراد القوات المسلحة ضد كورونا

ذكرت صحيفة الرياض السعودية واسعة الانتشار، إن تحصين منتسبي القوات المسلحة السعودية بلقاح "COVID-19"، أمر لازم لحماية القوة السعودية.

وأشارت إلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ترأس عبر الاتصال المرئي، أمس، إيجاز خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا في وزارة الدفاع، بحضور قادة أفرع القوات المسلحة السعودية.

وخلال الإيجاز، تمت مناقشة خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح «COVID-19» والخطط والمبادرات، التي سيتم تنفيذها.

وجرى بحث أهمية مضاعفة الجهود من خلال المبادرات التي أطلقتها خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا في وزارة الدفاع لتحصين منسوبي الوزارة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

وسبق إن نفت أمس وزارة الصحة السعودية، تسجيلها إصابات بفيروس كورونا المتحور.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، في تغريدة على «تويتر»: «لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس (كورونا المتحور) في السعودية، ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن»، وذلك في الوقت الذي قال فيه علماء إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في بريطانيا تحمل طفرات قد تعني أن الأطفال معرضون للإصابة بهذه السلالة مثل الكبار، خلافا للسلالات السابقة للفيروس.

من جانبه، كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الاهتمام بدراسة ومتابعة فيروس كورونا المتحور، مؤكدًا حرص القيادة السعودية على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى نتفهم طبيعة هذا الفيروس المتحور.

وأضاف: «مبدئيًا إذا أصيب شخص بفايروس كورونا المتحور فهو مشابه لفيروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم حاليا».