قفزة كبيرة .. روسيا تسجل 28776 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء،رصد 28776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا بلغ 2,906,503 حالة.
وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إنه تم تأكيد وفاة 561 شخصا بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل عدد الوفيات إلى 51,912 حالة وفاة.
وأشار المركز، إلى أن حوالي 20٪ من المرضى الجدد ليس لديهم أعراض.
وأضافت الصحة الروسية أنه تم خروج 24158 من المستشفيات شخصا، بعد تعافيهم من المرض.
وأعلنت السلطات الروسية، أمس الاثنين، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع ، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وحظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك. وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.
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