الدفاع الروسية: 6 قاذفات إستراتيجية روسية وصينية تجري مناورات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن ست قاذفات استراتيجية روسية وصينية أجرت دورية ثانية مشتركة بين البلدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز (تو-95 إم أس) و4 قاذفات استراتيجية صينية من طراز (هون-6 ك) شاركت في العملية، مشيرة إلى أن المهمة نفذت مع مراعاة الجانبين التامة لأحكام لقانون الدولي دون وقوع خرق لأجواء الدول الأخرى.
وشددت على أن تسيير الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين أجري بهدف تطوير الشراكة بين البلدين، ورفع مستوى التنسيق بين قواتهما المسلحة وتعزيز قدرة البلدين على إجراء عمليات عسكرية مشتركة، وكذلك من أجل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم.
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